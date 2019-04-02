Доллар в плюсе на фоне ослабления опасений об экономике

Доллар достиг двухнедельного пика к иене во вторник, поскольку ослабление беспокойства о глобальной экономике стимулировало подъем доходности гособлигаций США с минимумов 15 месяцев.

К 9.32 доллар торговался без резких колебаний к иене на уровне 111,31 после роста до 111,46, максимума с 20 марта.

Индекс доллара к корзине шести основных валют вырос на 0,13 процента до 97,359 и находился вблизи достигнутого днем ранее пика трех недель на уровне 97,392.

Доходность 10-летних гособлигаций США составила 2,495 процента, отойдя от 15-месячного минимума в 2,34 процента, достигнутого на прошлой неделе.

Институт менеджеров по поставкам (ISM) сообщил в понедельник, что индекс, отражающий активность в производственном секторе США, вырос до 55,3 пункта в марте с 54,2 пункта в феврале.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1201.

Фунт стерлингов опустился на 0,39 процента до $1,3054, поскольку британский парламент в понедельник не смог договориться ни об одной из альтернатив предложенной премьером Терезой Мэй сделке о выходе из ЕС.

Австралийский доллар снизился на 0,44 процента до $0,7079.

Реакция валюты на решение Резервного банка Австралии оставить ставки без изменений на уровне 1,50 процента была ограничена, поскольку оно было ожидаемым.