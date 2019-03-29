Доллар малоподвижен, может показать рекордный с октября 2018 года месячный подъем

Доллар торговался без резких колебаний в пятницу, однако может показать максимальный за пять месяцев подъем по итогам марта на фоне восстановления доходности госбондов США и ослабления ряда ведущих валют из-за миролюбивых сигналов центробанков.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.46 потерял 0,04 процента до 97,159.

С начала марта индекс вырос более чем на 1 процент - максимально с октября 2018 года.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1232, однако с начала месяца снизился примерно на 1,2 процента на фоне падения доходности госбондов и страхов о продолжительном замедлении экономики еврозоны.

Фунт стерлингов подорожал на 0,3 процента до $1,3079 после падения более чем на 1 процент накануне из-за сохранения неопределенности вокруг Brexit.

Доллар торговался без резких колебаний к иене на уровне 110,63, но с начала марта подешевел на 0,5 процента к японской валюте.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента до $0,7097 на фоне усиления аппетита к риску.