Доллар вблизи 2-недельного минимума после выхода протокола ФРС

Доллар удерживался вблизи двухнедельных минимумов в четверг, поскольку протокол мартовского заседания Федрезерва подтвердил миролюбивую позицию регулятора в отношении ставок, в то время как фунт торговался без резких колебаний после того, как лидеры Евросоюза продлили отсрочку Brexit.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.52 МСК прибавил 0,01 процента до 96,951 после снижения до двухнедельного минимума в 96,823 в среду.

Чиновники ФРС обсудили политику в отношении объемного баланса облигаций регулятора и согласились с необходимостью проявить терпение в вопросе изменения процентных ставок, показал протокол мартовского заседания американского центробанка.

Доллар подорожал на 0,1 процента до 111,10 иены, с начала недели снизившись на 0,58 процента к японской валюте.

ЕЦБ по итогам заседания в среду оставил сверхмягкую политику без изменений, а глава регулятора Марио Драги сказал, что экономические данные остаются слабыми.

Евро прибавил 0,03 процента до $1,1276 после падения до отметки $1,12295 в среду.

Фунт торговался без внятной динамики на уровне $1,3084, не отреагировав на решение ЕС отсрочить Brexit во второй раз менее чем за месяц, которого ждал рынок.

Австралийский доллар сбавил 0,2 процента до $0,7160 после подъема до пика шести недель в $0,7175 в среду.