Доллар в плюсе на фоне усиления опасений о торговле

Доллар вырос к большинству основных валют в среду, поскольку сообщения об усилении напряженности в торговых переговорах Китая и США оказали поддержку безопасным активам.

В то же время подъем американской валюты был ограничен, поскольку инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва.

К 9.56 индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,1 процента до 96,463 после падения до минимума с 1 марта в 96,291 накануне.

Австралийский доллар подешевел на 0,1 процента до $0,7080 на фоне снижения доходности 10-летних госбондов и после того, как агентство Bloomberg сообщило, что некоторые американские чиновники выразили тревогу в связи с противодействием Китая требованиям США на торговых переговорах.

Инвесторы ждут, подтвердит ли ФРС свою приверженность “терпеливой” денежно-кредитной политике. Регулятор объявит свое решение о ставке в 21.00 МСК и, как ожидается, оставит стоимость заимствований без изменений.

Евро и иена подешевели к доллару. Единая валюта торговалась на уровне $1,1346, в то время как иена потеряла 0,2 процента до 111,55.

Фунт стерлингов снизился на 0,1 процента до $1,3249.