Доллар вблизи двухнедельного минимума перед заседанием ФРС

Доллар подешевел во вторник на фоне усиления ожиданий миролюбивой риторики Федрезерва на заседании на этой неделе и опасений о замедлении роста экономики США.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.38 снизился на 0,1 процента до 96,415, удерживаясь вблизи двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Многие инвесторы ждут, что ФРС оставит ставку без изменений по итогам двухдневного заседания, которое начинается во вторник, и повторит обещание о “терпеливом” подходе в отношении денежно-кредитной политики.

“Около 30 процентов участников рынка ждут снижения ставки в текущем году”, - говорит Кумико Исикава, старший аналитик Sony Financial Holdings.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на примерно 30-процентную вероятность снижения ставки ФРС в 2019 году по сравнению с почти нулевой ранее в марте.

Иена выросла на 0,2 процента к доллару до 111,22, подорожав третью сессию кряду.

Фунт стерлингов прибавил 0,2 процента до $1,3274. Банк Англии, как ожидается, также оставит политику без изменений по итогам заседания в четверг из-за неопределенности вокруг Brexit.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1347.