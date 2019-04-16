Доллар стабилен в ожидании признаков стабилизации экономики

Доллар торговался без резких колебаний к корзине основных валют во вторник, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в ожидании более явных признаков стабилизации мировой экономики.

Австралийский доллар неожиданно снизился после выхода протокола апрельского заседания Резервного банка Австралии.

Австралийский ЦБ считает, что снижение процентных ставок будет “уместным” в случае сохранения низкой инфляции и тенденции к повышению уровня безработицы, показал протокол. В то же время руководство регулятора пока не видит серьезных оснований для такого шага в краткосрочной перспективе.

К 9.49 австралийский доллар подешевел на 0,3 процента до $0,7147, отойдя от пика почти семи недель, достигнутого в пятницу.

Индекс доллара сбавил 0,02 процента до 96,922.

Инвесторы ждут выхода европейских и китайских экономических данных, надеясь на новые признаки восстановления мировой экономики.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1306 после незначительного роста на предыдущей сессии.

К иене доллар подешевел на 0,1 процента до 111,91, однако японская валюта продолжила удерживаться вблизи минимума 2019 года в 112,135, достигнутого в начале марта.