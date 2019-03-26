Доллар вырос к иене на фоне усиления аппетита к риску

Доллар немного вырос к иене во вторник благодаря подъему доходности казначейских облигаций США с 15-месячных минимумов, в то время как инвесторы пересматривали риски более резкого спада глобальной экономики.

К 9.30 доллар прибавил 0,1 процента до 110,08 иены, отойдя от минимума шести недель в 109,70, достигнутого на предыдущей сессии, когда страхи о замедлении глобального роста оказали давление на доходность госбондов США и усилили спрос на безопасную японскую валюту.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1308.

В понедельник единая валюта опустилась до 10-дневного минимума в $1,1273, но затем немного выросла после выхода превысивших прогнозы данных о деловых настроениях в Германии.

Фунт стерлингов подешевел на 0,1 процента до $1,3180. Британский парламент в понедельник проголосовал за то, чтобы на один день взять под свой контроль процедуру выхода страны из Евросоюза в попытке вывести Brexit из тупика.

Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7122 на фоне подъема азиатских фондовых рынков.