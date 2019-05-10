Доллар США снижается к евро, дорожает к иене

Курс доллара США незначительно снижается в паре с евро, дорожает по отношению к японской иене и другим валютам, инвесторы ждут новостей о торговых переговорах США и Китая, а также об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В пятницу инвесторы и аналитики также ждут публикации новых данных о динамике потребительских цен в США за апрель, которые будут обнародованы в 15:30. По оценкам экспертов, опрошенных Dow Jones, инфляция в годовом выражении усилилась с 1,9% в марте до 2,1% в апреле, тогда как рост цен относительно предыдущего месяца остался на уровне 0,4%.

По состоянию на 10:11 евро вырос на 0,14% - до $1,1228 по сравнению с $1,1215 на завершение предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Курс американской валюты относительно японской подрос на 0,08% - до 109,83 иены против 109,74 иены на завершение торгов в четверг. Евро поднялся на 0,21% - со 123,08 до 123,34 иены.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику курса доллара относительно валют шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,03%. Более широкий WSJ Dollar (16 основных валютных пар с долларом) увеличился на 0,07%.