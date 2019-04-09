Доллар под давлением на фоне подъема сырьевых валют из-за подорожавшей нефти

Доллар торговался без резких колебаний во вторник на фоне слабых экономических данных из США и подъема сырьевых валют благодаря высокому уровню цен на нефть.

Индекс доллара к корзине основных валют к 9.34 сбавил 0,03 процента до 97,025 после снижения на 0,35 процента на предыдущей сессии - максимального с 20 марта.

Давление на доллар также оказали данные, указавшие на снижение фабричных заказов в США в феврале, и подъем евро в преддверии заседания Европейского центробанка.

Канадский доллар прибавил 0,1 процента до 1,3312 к доллару США после роста более чем на 0,5 процента накануне.

Австралийский доллар подорожал на 0,2 процента до $0,7140, поднявшись на 0,3 процента в понедельник.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,1264, подорожав на 0,4 процента на предыдущей сессии и прервав двухдневную череду снижений.

Фунт стерлингов вырос на 0,1 процента до $1,3077, оставаясь под давлением из-за неопределенности вокруг Brexit.

Доллар подешевел на 0,1 процента до 111,34 иены, отойдя от трехнедельного пика в 111,825, достигнутого в пятницу.