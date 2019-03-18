Доллар снизился из-за слабых экономических данных США

Доллар подешевел в понедельник после того, как слабые экономические данные усилили вероятность снижения ставки ФРС позднее в 2019 году, в то время как фунт стерлингов удерживался вблизи пика девяти месяцев благодаря надеждам на отсрочку Brexit.

К 9.34 индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,1 процента до 96,486 после падения на 0,81 процента на прошлой неделе - рекордного с конца августа.

Не дотянувшие до прогнозов экономические данные США в пятницу укрепили уверенность в том, что Федрезерв будет придерживаться миролюбивой риторики на заседании на этой неделе. Доходность американских госбондов в результате опустилась до минимумов 10 недель.

Евро подорожал на 0,1 процента до $1,1338 после подъема на 0,86 процента на прошлой неделе - максимального с конца сентября.

Австралийский доллар вырос на 0,4 процента до $0,7115.

Доллар США подорожал на 0,1 процента к иене до 111,55, отойдя от девятидневного пика в 111,90 иены, достигнутого в пятницу.

Фунт потерял 0,1 процента до $1,3280, но удерживался у максимума девяти недель в $1,3380 за счет надежд на то, что Британии удастся избежать выхода из Евросоюза без сделки.