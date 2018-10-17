Последнее обновление: 17.10.2018 12:42

Нефть начинает торги в плюсе при снижении запасов в США

Цены на нефть умеренно растут утром в среду за счёт сокращения недельных запасов сырья в США, сохраняя при этом поддержку от геополитики.

К 9.35 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,32 процента до $81,67 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,14 за баррель, что на 0,31 процента выше предыдущего закрытия.

Цена ноябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 530,0 юаня за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 миллиона баррелей до 408,5 миллиона за неделю против прогноза роста на 2,2 миллиона баррелей.

Инвесторы будут ждать официальную статистику Управления энергетической информации (EIA), которая выходит в среду вечером.

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