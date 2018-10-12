Последнее обновление: 12.10.2018 10:33

Нефть начинает торги ростом, восстанавливаясь после недавнего падения

Цены на нефть растут утром в пятницу после снижения в ходе двух предыдущих торговых сессий, получая поддержку от хорошей статистики из Китая.

К 9.29 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 1,28 процента до $81,29 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $71,72 за баррель, что на 1,07 процента выше предыдущего закрытия.

Тем не менее оба бенчмарка готовятся завершить неделю снижением.

Импорт нефти в Китай в сентябре стал самым высоким с мая, показали данные таможенной статистики страны.

В предыдущем месяце Китай увеличил закупки сырья до 9,05 миллиона баррелей в сутки в рамках подготовки к зиме.

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