Нефть вблизи пиков 2019 года за счет сокращения добычи ОПЕК+

Фьючерсы на нефть торговались без резких колебаний во вторник, удерживаясь вблизи максимумов 2019 года благодаря сокращению добычи во главе с ОПЕК.

Санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы также оказывают поддержку ценам, хотя увеличение добычи в США, по словам трейдеров, может ограничивать подъем.

Фьючерсы на Brent к 9.22 сбавили 0,01 процента до $67,53, торгуясь вблизи пика с начала года на уровне $68,14, достигнутого на прошлой неделе. Фьючерсы на WTI снизились на 0,17 процента до $58,99, но также удерживались у максимума 2019 года в $59,23, обновленного накануне.

ОПЕК и союзники организации в понедельник отменили запланированную на апрель встречу, фактически продлив сокращение добычи, начавшееся в январе, как минимум до июня, когда должны пройти следующие переговоры группы.

Добыча в США с начала 2018 года выросла более чем на 2 миллиона баррелей в сутки до примерно 12 миллионов баррелей в сутки, позволив Америке стать крупнейшим в мире производителем и опередить Россию и Саудовскую Аравию.

Управление энергетической информации (EIA) в среду обнародует свежие недельные данные о добыче и запасах в США.