Цена нефти WTI снизилась на фоне опасений о росте экономики

Цена на нефть WTI снизилась в понедельник, в то время как фьючерсы на Brent торговались без резких колебаний на фоне опасений о воздействии замедления экономики на спрос на топливо.

В то же время поддержку ценам продолжили оказывать сокращение добычи во главе с ОПЕК и санкции США против Ирана и Венесуэлы.

Фьючерсы на Brent к 9.21 прибавили 0,06 процента до $67,20, торгуясь вблизи максимума 2019 года в $68,14 за баррель, достигнутого на прошлой неделе.

Фьючерсы на WTI снизились на 0,21 процента до $58,40, также удерживаясь вблизи пика с начала года в $58,95.

Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось до 833 - минимума с апреля 2018 года, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Тем не менее добыча в США выросла с начала 2019 года, достигнув рекордного уровня в 12,1 миллиона баррелей в сутки в феврале, показали данные Управления энергетической информации (EIA).

Впоследствии добыча вновь опустилась до 12 миллионов баррелей в сутки, но США по-прежнему остаются крупнейшим в мире производителем нефти.