Нефть дорожает за счет сокращения добычи и санкций США, но беспокойство о спросе ограничивает рост

Цены на нефть выросли в пятницу при поддержке сокращения добычи нефтепроизводителями во главе с ОПЕК, а также поскольку санкции США против Венесуэлы и Ирана, вероятно, создали небольшой дефицит глобального предложения в первом квартале 2019 года.

Однако дальнейший подъем цен ограничен беспокойством о том, что замедление роста экономики может вскоре начать ослаблять рост спроса на топливо.

К 9.45 фьючерсы на нефть Brent укрепились на 0,19 процента до $67,36 за баррель.

Фьючерсы на американский сорт WTI подорожали на 0,22 процента до $58,74.

С начала года цены выросли примерно на четверть.

ОПЕК и другие нефтепроизводители, включая Россию, в декабре договорились сократить добычу примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января для оздоровления рынка и поддержки цен.

Министры стран ОПЕК+ 17-18 апреля проведут встречу в штаб-квартире картеля в Вене, чтобы наметить дальнейший курс политики в отношении добычи.