Нефть подорожала, но рост добычи в США сдерживает подъем

Цены на нефть выросли во вторник благодаря высокому спросу и сокращению добычи во главе с ОПЕК, однако подъем был ограничен из-за продолжающегося роста производства в США.

К 9.49 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,17 процента до $66,69, а на американский сорт WTI - 0,25 процента до $56,93.

Аналитики Bank of America Merrill Lynch сообщили, что, несмотря на экономические трудности, “мы продолжаем ждать среднего уровня цен на Brent в $70 за баррель в текущем году и прогнозируем, что WTI будет отставать, в среднем торгуясь по $59 за баррель в 2019 году”.

Саудовская Аравия планирует сократить экспорт нефти в апреле до менее чем 7 миллионов баррелей в сутки, в то же время поддерживая добычу “существенно ниже” 10 миллионов баррелей в сутки, сообщил в понедельник саудовский чиновник.

Усилиям ОПЕК, направленным на поддержку цен, и влиянию сбоев поставок, в том числе из Венесуэлы, противодействует рост добычи в США.

В ближайшие пять лет США будут стимулировать рост предложения на мировом рынке нефти, увеличив добычу еще на 4 миллиона баррелей в сутки, сообщило в понедельник Международное энергетическое агентство.