Нефть в плюсе за счет продолжающегося сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что сокращение добычи во главе с ОПЕК вряд ли завершится раньше июня, а также на фоне снижения числа буровых установок в США.

К 9.17 фьючерсы на нефть Brent прибавили 0,41 процента до $66,01, а на американский сорт WTI - 0,54 процента до $56,37.

Аль-Фалих сказал Рейтер в воскресенье, что менять политику ОПЕК+ в отношении добычи на встрече группы в апреле будет слишком рано.

Ближайшие встречи ОПЕК и партнеров организации пройдут 17-18 апреля и 25-26 июня.

“Посмотрим, что произойдет к апрелю, будут ли какие-либо непредвиденные сбои (поставок) где-либо еще, но если этого не произойдет, я думаю, мы просто отложим решение (о политике в отношении добычи)”, - сказал аль-Фалих.

Поддержку ценам также оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые показали, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на девять до 834.