Последнее обновление: 15.03.2019 15:58

Фунт стерлингов приостановил ралли после голосования об отсрочке Brexit

Фунт стерлингов торговался без ярко выраженной динамики в пятницу, но все еще может продемонстрировать наибольший прирост за семь недель, после того как парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы попросить ЕС отложить Brexit.

Иена отошла от недельного минимума, поскольку Банк Японии сохранил политику неизменной, а также на фоне сообщения о том, что КНДР думает над приостановкой переговоров о денуклеаризации с США.

К 10.04 фунт стерлингов вырос на 0,07 процента до $1,3249, отойдя от достигнутого в среду пика девяти месяцев в $1,3380 после падения на 0,76 процента в четверг.

Однако за неделю фунт набрал около 1,8 процента, показав максимальный прирост с конца января.

К евро фунт торговался без резких колебаний у отметки 85,45 пенса.

Иена подросла на 0,03 процента к доллару до 111,67 иены, отойдя от достигнутого в четверг недельного минимума в 111,83 иены, после того как агентство ТАСС сообщило, что заместитель министра иностранных дел КНДР сказал, что страна рассматривает решение о приостановке переговоров с США о денуклеаризации.

Евро укрепился на 0,13 процента к доллару до $1,1317.

Австралийский доллар вырос на 0,28 процента до $0,7085.

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