Фунт стерлингов удерживает позиции после голосования о доверии Мэй

Фунт стерлингов в четверг удерживает по большей части преимущество, набранное в ходе предыдущих торгов, поскольку премьер-министр Тереза Мэй преодолела вотум недоверия, выиграв время для того, чтобы попытаться убедить парламент поддержать соглашение о Brexit.

Члены правящей в Великобритании Консервативной партии провели тайное голосование о доверии к Мэй. Британский премьер сказала, что уйдет с поста главы партии до следующих выборов в 2022 году. Она получила поддержку 200 из 317 консерваторов.

Фунт стерлингов подешевел на 0,04 процента до $1,2622. В ходе предыдущих торгов он отошел от минимума 20 месяцев в $1,2477, закрывшись ростом на 1,1 процента после голосования.

Евро торговался без резких колебаний в преддверии сегодняшнего заседания Европейского центрального банка после роста на фоне новостей о том, что Италия понизила целевой показатель дефицита бюджета в следующем году и ожидает, что Еврокомиссия одобрит пересмотренный проект.

Евро сбавил 0,03 процента до $1,1365.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют, к 8.41 МСК подрос на 0,05 процента до 97,094.

Доллар вырос на 0,15 процента к японской иене до 113,44 иены на фоне роста спроса на рисковые активы.