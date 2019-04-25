Евро стабилен; иена в плюсе после заседания Банка Японии

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг после снижения до 22-месячного минимума на фоне слабых данных из Германии накануне, в то время как иена продолжила торговаться на положительной территории, слабо отреагировав на итоги заседания Банка Японии.

Евро к 9.46 вырос на 0,05 процента до $1,1158. К иене единая валюта потеряла 0,1 процента до 124,96 иены после снижения почти на 0,4 процента на предыдущей сессии.

Иена растеряла часть набранного ранее преимущества к доллару после сообщения Банка Японии о намерении удерживать процентные ставки на очень низком уровне как минимум до конца весны следующего года.

Иена прибавила 0,25 процента, торгуясь на уровне 111,89 к доллару.

Индекс доллара к корзине основных валют потерял 0,2 процента до 98,015 после роста до 23-месячного максимума в 98,189 в среду, в основном благодаря ослаблению евро.

Австралийский доллар практически не изменился, торгуясь на уровне $0,7018. “Австралиец” подешевел почти на 1,3 процента на предыдущей сессии из-за опасений о снижении процентных ставок на фоне не дотянувшей до прогнозов инфляции.

Канадский доллар прибавил 0,07 процента до $1,3487, на фоне снижения прогноза экономического роста Банком Канады.

Участники рынка ждут итогов заседаний шведского и турецкого центральных банков позднее в четверг.