Фунт в плюсе после поражения Мэй в парламенте, инвесторы ждут усиления волатильности

Фунт стерлингов вырос в среду, после того как парламент Великобритании отклонил обновленную сделку об условиях Brexit, однако инвесторы готовились к большей волатильности в преддверии нового голосования.

Британские законодатели во вторник вновь проголосовали против сделки премьер-министра Терезы Мэй об условиях Brexit. Теперь парламенту предстоит решить, поддержать ли выход Британии из Евросоюза без соглашения с блоком или попросить Брюссель об отсрочке.

К 10.05 фунт стерлингов вырос на 0,3 процента до $1,3103 и удерживался в узком диапазоне. Днем ранее британская валюта потеряла 0,65 процента, продемонстрировав колебания в диапазоне от $1,3290 до $1,3005.

Индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных валют, подрос на 0,05 процента до 96,988 после снижения на 0,3 процента днем ранее.

Евро поднялся на 0,02 процента до $1,1288 после роста на 0,4 процента накануне.

Доллар снизился на 0,05 процента до 111,29 иены, растеряв набранное днем ранее скромное преимущество.

Австралийский доллар подешевел на 0,4 процента до $0,7054 на фоне пессимистичных данных о доверии потребителей в марте.