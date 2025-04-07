Криптофонды потеряли $240 млн после «освободительных» пошлин Трампа

С 29 марта по 4 апреля клиенты криптовалютных инвестфондов вывели $240 млн после притока $226 млн неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

Аналитики назвали эту величину «незначительной» на фоне хаоса на мировых рынках после «Дня освобождения» президента США Дональда Трампа.

«Акции MSCI World за аналогичный период снизились на 8,5%, что демонстрирует устойчивость цифровых активов в условиях экономической неопределенности», - подчеркнули специалисты.

AUM вырос на 0,8%, до $132,6 млрд.

Отток сосредоточился в инструментах на базе первой криптовалюты ($207 млн). Неделей ранее они привлекли $195 млн.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели из продуктов $172,7 млн.

В альткоинах также превалировала негативная динамика: в Ethereum-фондах отток составил $37,7 млн, в Solana и Sui — $1,8 млн и $4,7 млн соответственно.

Напомним, до июня рынок криптовалют может достичь локального дна, а дальнейший вектор зададут результаты переговоров США и основных торговых партнеров касательно тарифов, считают в Nansen.