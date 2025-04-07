Биткоин упал ниже $75 тысяч впервые за пять месяцев

Криптовалюты потеряли почти все свои достижения с момента победы Дональда Трампа на выборах в ноябре, поскольку последствия тарифной политики президента США спровоцировали массовые распродажи активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник биткоин потерял 5,3%, упав до $74 600 впервые с 7 ноября.

По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация всех криптовалют рухнула примерно на 12% до $2,47 трлн — приблизительно на том уровне, на котором она была, когда победил Трамп. Ethereum упал до самого низкого уровня с марта 2023 года и торговался на уровне $1418.

Это падение связано с введением Трампом огромных тарифов, которые уже привели к потере триллионов долларов на мировых рынках.

Глава отдела финансовой и криптоаналитики BTC Markets Чарли Шерри заявил в исследовательской записке, что если ранее считалось, что криптовалюта сможет выдержать тарифы Трампа, то в воскресенье инвесторы оказались «в режиме полной распродажи».

Данные Coinglass показывают, что за последние 24 часа было ликвидировано криптовалютных ставок на сумму около $868 млн, что является самым высоким показателем за последние шесть недель.