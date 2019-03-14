Последнее обновление: 14.03.2019 14:34

Доллар отошел от 9-дневного минимума на фоне ослабления фунта

Доллар отступил от девятидневного минимума в четверг за счет снижения фунта стерлингов после резкого ралли, вызванного ослаблением беспокойства вокруг Brexit.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 09.55 вырос на 0,1 процента до 96,644. Накануне индекс потерял 0,4 процента, достигнув минимальной отметки за девять дней в 96,385.

Американская валюта ослабла на фоне роста фунта более чем на 2 процента, после того как британский парламент отклонил возможность выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Фунт снизился на 0,55 процента до $1,3267, поднявшись накануне до $1,3380, максимума с июня 2018 года.

Британские законодатели, как ожидается, в четверг проголосуют за то, чтобы перенести срок выхода страны из ЕС, который сейчас намечен на 29 марта.

Доллар подорожал на 0,39 процента до 111,58 иены после снижения на 0,2 процента на предыдущей сессии.

Евро немного подешевел - до $1,1316, прибавив 0,3 процента накануне.

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