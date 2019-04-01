Последнее обновление: 01.04.2019 14:03

Юань и австралийский доллар в плюсе на фоне оптимистичных данных из Китая

Неожиданное восстановление производственной активности в Китае оказало поддержку юаню и австралийскому доллару на торгах понедельника и улучшило глобальный аппетит инвесторов к риску, позволив доллару вырасти к иене.

Производственная активность в Китае неожиданно выросла впервые за четыре месяца в марте, показало официальное исследование в воскресенье, указав на то, что введенные правительством меры стимулирования могли начать оказывать влияние на вторую по величине в мире экономику.

Индекс PMI вырос до 50,5 пункта в марте с 49,2 пункта в феврале - минимума за три года. Экономисты в среднем ожидали мартовский показатель на уровне 49,5 пункта.

Данные стимулировали рост чувствительного к ситуации в Китае австралийского доллара, который к 9.19 поднялся на 0,39 процента до $0,7124.

Китайский юань укрепился на 0,13 процента до 6,7135.

Доллар вырос на 0,21 процента к иене до 111,08, еще сильнее отойдя от минимума полутора месяцев в 109,70, достигнутого неделей ранее.

Евро набрал 0,17 процента, поднявшись до $1,1235.

Фунт стерлингов подорожал на 0,14 процента до $1,3055.

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