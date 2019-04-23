Доллар поднялся на тонком послепраздничном рынке; евро и "осси" снизились

Доллар укрепился по отношению к корзине главных конкурентов, в то время как рост цен на нефть из-за планов США ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти поддержал канадский доллар.

Западные финансовые рынки открылись после долгих пасхальных каникул. Индекс доллара к корзине основных валют вырос на 0,10 процента до 97,384 пункта. Доллар США укрепился за последние недели на фоне роста доходности 10-летних облигаций американского казначейства и признаков улучшения национальной экономики. По отношению к иене доллар потерял 0,04 процента до 111,88 иены. Австралийский доллар - “осси” - снизился на 0,27 процента до $0,71160 перед публикацией в среду данных об инфляции за первый квартал.

Движение доллара США по отношению к евро и фунту стерлингов было небольшим: евро слегка снизился до $1,1247, а фунт, наоборот, подрос до $1,2985. Канадский доллар укрепился на фоне повышения цен на нефть после новостей об отмене США разрешения на покупку иранской нефти.

После скачка цен на нефть, канадский доллар подрос до $0,7481.