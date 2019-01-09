Сырьевые валюты в плюсе на фоне надежд на разрешение торгового спора США и КНР

Сырьевые валюты, такие как австралийский и канадский доллар, выросли в среду на фоне подъема цен на нефть и усиления оптимизма относительно возможного разрешения торгового спора США и Китая.

Цены на нефть поддержала новость о незапланированном продлении торговых переговоров США и Китая в Пекине. Это, в свою очередь, спровоцировало рост спроса на рискованные активы.

Австралийский доллар к 9.41 подорожал на 0,2 процента до 71,54 к доллару США. Канадский доллар и норвежская крона прибавили по 0,3 процента.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,1 процента до 95,80, удерживаясь вблизи достигнутого в начале недели минимума 11 недель в 95,638.

К иене доллар прибавил 0,1 процента до 108,83.

Евро вырос на 0,2 процента до $1,1459, но не смог восстановить все потери предыдущей сессии, спровоцированные опасениями о замедлении экономики еврозоны.

Фунт стерлингов подорожал на 0,2 процента до $1,2739. Трейдеры ждут, что фунт в ближайшие несколько недель сохранит волатильность из-за страхов о Brexit. Парламентское голосование относительно плана премьера Терезы Мэй об условиях выхода Британии из ЕС запланировано на 15 января.