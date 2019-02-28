Доллар отошел от минимума 3 недель на фоне неопределенности относительно торговых переговоров

Доллар удерживался выше трехнедельного минимума в четверг, так как инвесторы сохраняли осторожность на фоне неопределенности в отношении прогресса торговых переговоров США и Китая, в то время как фунт стерлингов укрепился за счет надежд на то, что шансы на выход Великобритании из Евросоюза без сделки ослабевают.

Опубликованные в четверг данные о фабричной активности в Китае и Японии не оправдали ожиданий, став еще одним свидетельством того, что семимесячный торговый спор между Вашингтоном и Пекином отрицательно сказывается на росте экономик в мире.

Поддержку доллару также оказало обострение напряженности между Пакистаном и Индией, заставившее инвесторов переключиться на “активы-убежища”.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют, к 9.50 снизился на 0,06 процента до 96,101.

Днем ранее индекс впервые за четыре дня набрал около 0,2 процента, отойдя от трехнедельного минимума в 95,883.

Британский премьер-министр Тереза Мэй во вторник предложила законодателям путем голосования решить, выходить ли из ЕС без сделки.

Фунт стерлингов снизился на 0,07 процента до $1,3302. Днем ранее он достиг отметки $1,3351, закрыв сессию ростом почти на полпроцента.

Австралийский доллар опустился на 0,01 процента до $0,7140.

Японская иена укрепилась на 0,19 процента до 110,77 иены за доллар.

Евро подрос на 0,04 процента до $1,1373.