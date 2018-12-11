Последнее обновление: 11.12.2018 15:14

Фунт удерживается вблизи минимума 20 месяцев из-за беспокойства о Brexit

Фунт стерлингов торговался вблизи минимума 20 месяцев к доллару во вторник, после того как британский премьер Тереза Мэй отложила голосование относительно сделки о Brexit в парламенте, повысив риск выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения с блоком.

Мэй в понедельник отложила голосование, запланированное на вторник, чтобы добиться дополнительных уступок.

К 8.42 фунт стерлингов вырос на 0,14 процента до $1,2578 после снижения на 1,3 процента днем ранее, когда валюта достигла отметки $1,2507, минимума с апреля 2017 года.

Индекс доллара, отслеживающий динамику нацвалюты США к корзине шести основных валют, снизился на 0,12 процента до 97,104 после роста на 0,75 процента в понедельник.

Доходность 10-летних гособлигаций США на этой неделе упала до минимума трех месяцев, поскольку миролюбивая риторика представителей руководства ФРС и пессимистичные данные из США усилили ожидания того, что цикл ужесточения монетарной политики будет приостановлен.

Евро прибавил 0,11 процента, поднявшись до $1,1368, после снижения на 0,2 процента в понедельник.

Доллар к иене снизился на 0,2 процента до 113,10 иены, днем ранее набрав 0,5 процента.

Австралийский доллар вырос на 0,21 процента до $0,7205 после падения до месячного минимума на уровне $0,7170 в понедельник.

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