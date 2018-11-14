Фунт вырос за счет оптимизма в отношении сделки о Brexit

Фунт стерлингов вырос в среду после сообщения о том, что Британия и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit после продолжавшихся более года переговоров.

Доллар снизился на фоне фиксации прибыли, отойдя от 16-месячного пика.

К 8.20 индекс доллара потерял 0,2 процента до 97,152. В понедельник индекс достиг максимума 16 месяцев в 97,69.

Фунт подорожал на 0,1 процента до $1,2988 после того, как Лондон и Брюссель согласовали предварительный договор об условиях Brexit.

Теперь премьер-министру Британии Терезе Мэй предстоит добиться одобрения сделки парламентом, где сторонники радикального развода с ЕС обвиняют ее в уступках блоку.

Кабинет проведет заседание в 17.00 МСК для обсуждения предварительного соглашения.

Евро торговался без резких колебаний на уровне $1,1291 на фоне опасений вокруг бюджетного плана Италии и разочаровывающих данных о настроениях немецких инвесторов, сказали трейдеры.

К фунту евро подешевел на 0,1 процента до 0,8692 после снижения до минимума шести с половиной месяцев в 0,8653 во вторник.

Доллар прибавил 0,1 процента до 113,93 иены. В понедельник японская валюта достигла минимума шести недель в 114,20.

Австралийский доллар торговался без внятной динамики на уровне $0,7218. Канадский доллар удерживался вблизи минимума четырех месяцев на фоне снижения цен на нефть, торгуясь у отметки 1,3240.