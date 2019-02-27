Доллар слабо дорожает к евро и фунту

Доллар США слабо дорожает к евро и фунту стерлингов на торгах в среду после снижения относительно большинства основных мировых валют по итогам предыдущей сессии. В центре внимания рынка - развитие ситуации вокруг Brexit, торговые переговоры США и Китая, а также монетарная политика США.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая во вторник в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике, благоприятно оценил ситуацию в экономике, отметив, однако, что наличие ряда "противоречивых тенденций и сигналов" оправдывает январское решение центробанка "проявить терпение" при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки.

"Голубиный" тон выступления Дж.Пауэлла ослабил доллар. Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился во вторник на 0,4%. Доллар потерял 0,3% в паре с евро, 0,4% в паре с иеной и 1,2% в паре с фунтом.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила о намерении не позднее 12 марта провести второе голосование в парламенте по соглашению о выходе из ЕС. Если предложение по Brexit будет отклонено, Т.Мэй, по ее словам, позволит парламентариям провести до 13 марта голосование по вопросу о том, может ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

Британский премьер подчеркнула, что если члены парламента не поддержат Brexit без соглашения, тогда 14 марта она представит Палате общин право проголосовать по переносу сроков выхода Великобритании из ЕС.

В среду долларовый индекс ICE прибавляет 0,1%.

По состоянию на 9:08 евро снизился к доллару на 0,1% - до $1,1378 по сравнению с $1,1389 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены составляет 110,57 иены против 110,59 иены накануне. Курс евро к иене снизился на 0,13% - до 125,79 иены по сравнению с 125,95 иены по итогам предыдущих торгов.

Фунт стерлингов незначительно опустился к доллару - до $1,3245 против $1,3252 по итогам торгов во вторник. К евро фунт торгуется на уровне 1,1638 евро за фунт по сравнению с 1,1636 евро накануне.