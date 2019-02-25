Доллар дешевеет к большинству валют

Доллар США дешевеет относительно евро, иены, фунта стерлингов, а также азиатских валют, на торгах в понедельник, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются новости о ходе торговых переговорах Вашингтона и Пекина: в минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп объявил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный" прогресс в торговых переговорах с Китаем.

Д.Трамп также отметил, что в случае благоприятного дальнейшего продвижения переговоров он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином для принятия окончательного варианта соглашения.

Заявление Д.Трампа улучшило настрой трейдеров, поддержав спрос на рискованные активы, что оказало давление на доллар и японскую иену.

На этом фоне курс юаня к доллару США растет. По данным на 8:55 мск пара торговалась на уровне 6,6898 юаня/$1 по сравнению с 6,7137 юаня/$1 по итогам предыдущей сессии. В ходе торгов курс поднимался до 6,6738 юаня/$1 - максимума с июля 2018 года.

Юань, как и другие азиатские валюты, несколько сократил рост на информации китайского госинформагентства "Синьхуа" о том, что переговоры Вашингтона и Пекина станут более сложными на финальной стадии.

По состоянию на 9:19 мск евро вырос к доллару на 0,1% - до $1,1346 по сравнению с $1,1335 на закрытие предыдущей сессии. Евро к иене стабилен и торгуется на уровне 125,51 иены по сравнению с 125,47 иены на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару США поднялся на 0,17% - до $1,3075 с $1,3053 на закрытие рынка в пятницу.