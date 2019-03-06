Доллар дорожает к большинству валют, дешевеет к евро

Доллар дорожает шестую сессию подряд. Подъем фиксируется по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран в ожидании новых данных по рынку труда США, а также решений Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет агентство Bloomberg. Исключение составляет иена.

В среду выйдут данные отраслевой организации ADP о занятости в США. По оценкам экономистов, она сообщит об увеличении числа рабочих мест на 190 тыс. в феврале после январского скачка на 213 тыс. Официальные данные министерства труда США будут опубликованы в 16:30 в пятницу. Ожидается, что они покажут рост числа рабочих мест на 181 тыс. в феврале, снижение безработицы до 3,9% и усиление подъема средней заработной платы в годовом выражении до 3,3%.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, повысился на 0,1%.

Евро к 9:37 снизился на 0,1% - до $1,1297 по сравнению с $1,1308 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Курс доллара к иене уменьшился на 0,07%, до 111,81 иены против 11,89 иены во вторник. Курс единой европейской валюты снизился на 0,17% - до 126,31 иены по сравнению с 126.53 иены на закрытие.

Фунт стерлингов опустился на 0,35% к доллару - до $1,13131 и на 0,26% к евро - до 1,1624 евро за фунт. Переговоры Великобритании и ЕС о Brexit в Брюсселе не принесли во вторник значимых результатов, и неназванный представитель Евросоюза заявил Reuters о том, что они шли "не слишком хорошо". В среду обсуждения возобновятся.

Юань снизился на 0,1% к доллару. Эксперты отмечают ослабление подразумеваемой волатильности офшорного юаня (на торгах в Гонконге) до минимума с июня. Такое ослабление обычно означает, что трейдеры ждут стабилизации колебаний обменного курса. Власти Китая на этой неделе вновь пообещали поддерживать "практически стабильный" курс юаня.

Австралийский доллар резко подешевел ко всем основным валютам, опустившись до минимума за два месяца на фоне слабых данных о ВВП страны; в том числе он упал на 0,7% к доллару и иене. Рост экономики в Австралии в 4-м квартале замедлился до минимума за более чем два года - 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Эксперты в среднем ожидали сохранения темпов повышения 3-го квартала - 0,3%.

Подъем ВВП в годовом выражении составил 2,3% после пересмотренного повышения на 2,7% в июле-сентябре, консенсус-прогноз равнялся 2,6%.