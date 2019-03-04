Доллар стабилен к евро, иена незначительно дешевеет

Курс доллара слабо меняется в паре с евро в ходе торгов в понедельник, при этом иена умеренно снижается к большинству мировых валют. Иена, считающаяся защитным активом, к которому инвесторы обращаются в периоды неопределенности, дешевеет на позитивных новостях о переговорах в торговой сфере.

Как сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также других товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники сообщили, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

По состоянию на 9:39 евро торговался на уровне $1,1365 как и на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты поднялся к японской на 0,07% - до 111,97 иены против 111,89 иены на завершение торгов в пятницу, курс евро к иене подрос на 0,05% и составил 127,24 иены по сравнению с 127,16 иены по итогам предыдущих торгов.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,03%.

Тем временем ЦБ Китая в понедельник снизил официальный курс юаня к доллару на 0,1%, снижение наблюдается третью сессию подряд. Справочный курс составил 6,7049 юаня/$1 против 6,6957 юаня/$1 в пятницу.