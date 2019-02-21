Доллар и юань дорожают на сообщениях о переговорах США и Китая

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар и юань дорожают на сообщениях о том, что переговорщики США и Китая в Вашингтоне работают над несколькими протоколами о намерениях, которые лягут в основу масштабного торгового соглашения.

Евро к 9:44 стоил $1,1331 по сравнению с $1,1338 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте составил на то же время 110,76 иены против 110,85 иены накануне.

За евро к 9:44 давали 125,51 иены по сравнению со 125,68 иены в среду.

Китайская нацвалюта подорожала в паре с долларом до 6,7073 юаня против 6,7213 юаня на закрытие вчерашних торгов.

По данным Bloomberg, протоколы о намерениях США и Китая охватывают такие области, как сельское хозяйство, нетарифные барьеры, услуги, передача технологий и интеллектуальная собственность.

Механизм применения остается неясным, но, скорее всего, он будет включать угрозу восстановления пошлин в случае невыполнения договоренностей.

Вместе с тем рынок Forex продолжает изучать протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители Федрезерва рассчитывают завершить сокращение активов на балансе ЦБ уже в этом году, но не исключают, что цикл повышения процентных ставок может быть продолжен, свидетельствует протокол.

По словам главы Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли, у американского ЦБ есть возможность проявить терпение и не спешить с повышением ставок до тех пор, пока не усилится инфляция или не проявятся "мыльные пузыри" на рынках активов.

"Экономика сдерживает свой собственный рост более значительно, чем я считала всего шесть месяцев назад", - заявила М.Дейли на мероприятии в Стэнфордском институте экономической политики и исследований в среду.

Австралийский доллар упал на 1% к доллару США и евро и на 1,1% к иене на сообщениях в СМИ о том, что китайский порт Далянь прекратил принимать австралийский уголь еще в начале февраля, пишет Financial Times.

Австралийский совет по минеральному сырью не смог подтвердить факт запрета в Даляне, но признал, что уже несколько недель в ряде китайских портов действуют ограничения на ввоз австралийского угля.

Отношения двух стран ухудшились в последние годы, поскольку австралийцы утверждают, что китайские власти вмешиваются во внутреннюю политику, работу СМИ и университетов Австралии. При этом КНР остается крупнейшим торговым партнером Австралии.