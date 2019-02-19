Доллар дорожает к евро, иене и фунту в ожидании протокола январского заседания ФРС

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.

Внимание трейдеров направлено на протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 29-30 января, который будет обнародован в среду в 22:00. Эксперты рассчитывают, что протокол позволит им понять, насколько уверены представители американского Центробанка в своем решении "проявить терпение" в плане дельнейшего повышения ставок, пишет Bloomberg.

В январе 2019 года FOMC не стал менять ставку, из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок. В ходе пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что Центробанк, вероятно, завершит текущий цикл повышения процентных ставок, а не просто сделает недолгую паузу.

По состоянию на 9:41 курс евро к доллару опустился до $1,1296 по сравнению с $1,1311 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость фунта относительно американской валюты уменьшилась на то же время до $1,2902 с $1,2924 в понедельник.

К 9:41 за доллар давали 110,66 иены против 110,62 иены накануне.

Некоторому ослаблению японской валюты во вторник способствовали заявления главы Центробанка Харухико Куроды о том, что Банку Японии придется рассмотреть дополнительное стимулирование в случае дальнейшего укрепления иены, которое оказывает давление на инфляцию и экономический подъем. Среди шагов, которые может сделать японский ЦБ - увеличение объема выкупа активов, а также меры по снижению доходности гособлигаций.

Евро в паре с японской нацвалютой подешевел к 9:41 до 125 иен по сравнению со 125,11 иены в понедельник.