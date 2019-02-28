Большинство азиатских фондовых рынков завершило торги в минусе

Фондовая Азия завершила торги под влиянием "медвежьего" тренда. Большинство индексов снизилось на фоне усиления геополитических рисков из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана и отсутствия решения проблемы Корейского полуострова. Кроме того, участники рынка пытались учесть слабые данные о китайской промышленности и отчетность компаний региона.

После двух месяцев ралли на мировом рынке акций планка для факторов, способных обеспечить дальнейший рост, поднялась высоко, отмечают аналитики.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, сказал накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает". Он также пообещал в пятницу вернуть сбитого индийского пилота.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума с марта 2016 года - 49,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в январе. Показатель оказался ниже среднего прогноза опрошенных The Wall Street Journal экономистов, составлявшего 49,4 пункта.

В Японии промпроизводство ускорило снижение относительно предыдущего месяца с 0,1% в декабре до 3,7% в январе. Аналитики в среднем ожидали снижения на 2,5%. Розничные продажи в Японии упали в январе на 2,3% относительно декабря при прогнозах снижения на 0,8%.

Рост промышленного производства в Южной Корее замедлился в январе до 0,1% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее.

Южнокорейский Центробанк в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 1,75%, как и ожидалось.

Отрицательное сальдо торгового баланса Вьетнама выросло в феврале до максимума за три месяца - $900 млн по сравнению с $800 млн в январе. Аналитики прогнозировали профицит на уровне $150 млн.

По итогам сегодняшних торгов китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,4%, однако Shenzhen Composite вырос на 0,35% благодаря акциям фармацевтических компаний, отраслевой индекс которых прибавил 3%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,8%, как и более широкий индекс Topix.

Индийский Sensex снизился на 0,2%, тогда как пакистанский Karachi 100 прибавил 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, новозеландский NZX 50- на 0,5%.

Южнокорейский KOSPI упал на 1,8% после того, как президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын досрочно свернули переговоры в Ханое, не достигнув соглашения. Ранее Д.Трамп заявил, что США и КНДР не торопятся в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и хотят выработать "правильное соглашение".

Акции горнодобывающих компаний подешевели из-за слабых данных о промышленности Китая: BHP потеряла 1,2% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 5,2%. Вместе с тем Rio Tinto сохранила положительную динамику благодаря сильной отчетности и рекордным дивидендам, о которых компания сообщила накануне уже после закрытия австралийского рынка: цена бумаг Rio Tinto выросла на 1,1%.

В Токио упали котировки акций генкомпаний: Yaskawa Electric - на 3,2%, Chubu Electric - на 3%, а также производителей роботов и электроники: Fanuc - на 2,1%, Hitachi - на 2,9%.

В Гонконге рост возглавили финкомпании и компании, оказывающие услуги потребителям; страховщик AIA прибавил 2%, акции Гонконгской фондовой биржи также подорожали на 1,8%. При этом курс ценных бумаг одного из крупнейших производителей молочной продукции China Mengniu Dairy упал на 2,8%.