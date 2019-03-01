Фондовые индексы Азии выросли в пятницу

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу в "зеленой зоне", материковый Китай стал лидером роста на новости о том, что индексный провайдер MSCI увеличит удельный вес его акций в своих индексах.

Участники рынка продолжают надеяться на скорое торговое соглашение США и Китая. По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Кроме того, подъем рынка поддерживали данные о деловой активности в промышленности Китая и некоторое смягчение напряженности в индийско-пакистанских отношениях.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,8%, а Shenzhen Composite - на 1,2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,6%.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Японский Nikkei 225 вырос на 1%, до максимума с начала 2019 года, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Индийский Sensex повысился на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Вместе с тем таиландский SE THAI снизился на 0,7%, малайзийский FTSE Malay KLCI - на 0,4%.

Биржи Тайваня и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с государственными праздниками.

В Токио подъем возглавляли фармкомпании и производители электроники: Takeda Pharma прибавила 2,9%, Eisai - 2,4%, Keyence - 1,4%, Fanuc - 1,9%. Иена подешевела до минимума за более чем два месяца, что способствовало увеличению стоимости акций японских экспортеров.

На торгах в Гонконге подорожали бумаги China Life Insurance - на 5,6%.

Акции горнодобывающих компаний упали в цене: BHP потеряла 0,1% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals и Rio Tinto - по 1,3%.