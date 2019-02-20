Рынки акций Азии выросли в среду

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в среду на сигналах о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Вместе с тем рынок материкового Китая провел часть сессии в "красной зоне" из-за сообщений в СМИ о том, что в качестве одной из уступок на переговорах Вашингтон требует от Пекина гарантий стабильности юаня.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,5%. Индекс развивающихся стран мира MSCI Emerging Market подскочил на 1,1%, до максимума за две недели.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,4%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng подскочил на 1%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,6%, более широкий Topix - на 0,4%.

Экспорт из Японии сократился в январе самыми быстрыми темпами более чем за два года - на 8,4% в годовом выражении, в том числе в Китай - на 17,4%. Аналитики в среднем ожидали снижения на 5,5%.

Импорт в Японию снизился на 0,6% вместо прогнозировавшегося падения на 2,8%. Торговый дефицит резко увеличился - до 1,42 трлн иен, консенсус-прогноз равнялся 1,01 трлн иен.

Индийский Sensex завершил в плюсе первую сессию из 10, прервав самое длительное падение за восемь лет; к концу торгов он поднялся на 1,1%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 1,1%, тайваньский TAIEX - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

Акции горнодобывающих компаний подорожали на фоне роста цен на золото и цветные металлы: BHP прибавила 2,5% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 2,6%. Fortescue Metals, обнародовавшая в среду позитивную финансовую отчетность, увеличила капитализацию на 5,4%.

Вместе с тем бумаги угольных компаний Австралии пока не отреагировали на сообщения о том, что власти Китая задерживают импорт австралийского угля на 40 дней из-за ухудшения политических отношений.

В Сеуле активно росли котировки акций чипмейкеров: Samsung Electronics - на 2,1%, SK Hynix - на 2,7%.

Курс ценных бумаг инвестбанка China International Capital увеличился на 5,8% в Гонконге, страховщика China Life Insurance - на 4,3%.

Рыночная стоимость Sharp подскочила на 7,6% на торгах в Токио. Накануне компания Nikkei разъяснила процедуру исключения акций Pioneer из индекса Nikkei 225. Рынок считает, что Sharp - наиболее вероятный кандидат для включения в этот индекс вместо Pioneer.

Компания China Gas Holdings увеличила рыночную стоимость на 11% на ожиданиях, что ее акции будут включены в расчет гонконгского фондового индекса Hang Seng.