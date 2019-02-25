Фондовая Азия закрылась на позитиве

По итогам торгов в понедельник фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились, положительно отреагировав на новость о том, что президент США Дональд Трамп намерен отложить увеличение пошлин на товары из КНР.

Это должно было произойти в начале марта, однако дедлайн будет перенесен, так как Д.Трамп видит "значительный прогресс" на торговых переговорах с Китаем. "Я рад сообщить, что США добились значительного прогресса на торговых переговорах с Китаем по важным структурным проблемам, включая интеллектуальную собственность, передачу технологий, сельское хозяйство, услуги, валюту и многие другие", - заявил он.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific увеличился по итогам шестых торгов подряд - на 0,7%. В результате он достиг максимального уровня более чем за 20 недель.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день выросли соответственно на 0,48% и 0,71%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor повысились на 0,8%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 0,7%.

Цена бумаг производителей электроники Sony и Nintendo прибавила 1,2% и 1% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite подскочил на 5,6%, что стало лучшим дневным подъемом с июня 2015 года. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Значение еще одного индекса CSI 300, в расчет которого входят бумаги крупнейших компаний КНР, взлетело на 5,95%.

В результате с момента последнего минимума, зафиксированного в начале года, CSI 300 и Shanghai Composite увеличились более чем на 20%, что означает переход в "бычью" фазу.

При этом активность торгов была очень высокой: объем сделок превысил 900 млрд юаней, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Акции страховых компаний Ping An Insurance и China Life Insurance выросли в цене на торгах в Гонконге соответственно на 5,1% и 6,8%, войдя в число лидеров повышения.

Также существенно подорожали бумаги автопроизводителя Geely Auto и China Construction Bank - на 2,9%.

Повышение цен на медь вызвало сильный рост котировок акций китайских производителей цветных металлов, включая Jiangxi Copper (на 3%), Yunnan Copper (на 10%), Huludao Zinc (9,9%).

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 0,09%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,4%, в то время как акции другого представителя данной отрасли SK Hynix подешевели на 1,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,31%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,9%, второй по величине Rio Tinto - на 0,45%.

Помимо этого, на 4,2% подскочил курс ценных бумаг страховщика QBE Insurance.