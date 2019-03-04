Азиатские рынки акций закрылись на позитиве

По итогам торгов в понедельник большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло благодаря позитивным новостям о торговых переговорах США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 1,02%, более широкий Topix - на 0,73%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,51%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,12%, Shenzhen Composite - на 2,21%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4%, новозеландский NZX 50 - на 0,66%, индийский BSE Sensex - на 0,55%.

Южнокорейский индикатор Kospi опустился на 0,22%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,18%.

Китайский интернет-гигант Tencent прибавил 3,15% рыночной стоимости, страховая компания Ping An Insurance - 1,25%, производитель компонентов для электроники AAC Technologies - 4,1%.

Цена бумаг Samsung снизилась на 0,55%, другого южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix - увеличилась на 0,1%.

Акции японского оператора связи SoftBank Group подорожали на 2,4%, компании Rakuten - на 6,3%, производителя робототехники Fanuc - на 3,5%.

Стоимость акций японского автопроизводителя Toyota уменьшилась на 0,9%, производителя электроники Sony Corp. - увеличилась на 0,2%.

Капитализация корейского производителя электроники LG Electronics поднялась на 1%, автопроизводителя Hyundai - упала на 3,6%.

Котировки бумаг австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и Fortescue Metals повысились на 1,4% и 6,9% соответственно.

Как сообщила накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Китай и США находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения.

В рамках документа Пекин согласился снизить пошлины и отменить иные ограничения на импорт американских автомобилей, сельскохозяйственной и химической продукции, а также иных товаров. В свою очередь Вашингтон планирует отменить повышение пошлин на импорт китайских товаров, осуществленное в прошлом году.

Кроме того, Китай может ускорить снятие ограничений на долю иностранного владения в СП в сфере автомобилестроения, а также увеличить закупку различных товаров в США для сокращения своего профицита во внешней торговле. В частности, источники указали, что Пекин намерен подписать контракт на покупку газа у компании Cheniere Energy на сумму $18 млрд.

По словам источников, высока вероятность, что соглашение будет подписано на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, скорее всего, состоится 27 марта.

"Сообщения о том, что Китай и США близки к подписанию соглашения, поддержат настроение участников рынка", - указывают аналитики ING Bank.