Рынки акций стран АТР завершили торги без единой динамики

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в четверг, инвесторы встревожены из-за перспектив ослабления мирового роста.

Дополнительное давление на рынок оказывает укрепление доллара США и японской иены.

Сводный индекс региона MSCI потерял 0,4%.

Вопросы торговли по-прежнему привлекают огромное внимание трейдеров и аналитиков, которые ждут любых деталей о возможном соглашении США и Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Китаем продвигаются, но при этом добавил: "Посмотрим, что произойдет".

Вместе с тем источники агентства Bloomberg сообщили, что Д.Трамп оказывает давление на американских переговорщиков по скорейшему заключению торгового соглашения с Китаем в надежде подтолкнуть ралли на фондовом рынке, все больше беспокоясь, что отсутствие сделки может потянуть акции вниз.

По их словам, Д.Трамп заметил, что на каждый признак прогресса в торговых переговорах с КНР рынки реагировали позитивно. Так, президент следил за тем, как повышались котировки акций в Азии и США после его решения отложить повышение пошлин на китайские товары, запланированное на 1 марта.

Японский Nikkei 225 упал на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,8%. Темпы падения на рынке акций Японии были близки к максимальным за четыре недели.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,1%, Shenzhen Composite - на 0,5%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,9%.

Как отмечают аналитики, на рынках Китая усиливаются ожидания, что ЦБ страны снизит официальные процентные ставки.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,5%.

Индийский Sensex повысился на 0,2%, филиппинский PSEi - на 0,8%, а австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

Торговый профицит Австралии вырос в январе до рекордного уровня - 4,55 млрд австралийских долларов по сравнению с 3,77 млрд австралийских долларов месяцем ранее. Экспорт в январе подскочил на 5%, до нового рекорда, импорт повысился на 3%.

Биржи Индонезии закрыты в четверг в связи с государственными праздниками.

В Гонконге интернет-гигант Tencent внес максимальный вклад в падение основного индекса, его бумаги подешевели на 1,9%. Вместе с тем самыми значительными темпами упала стоимость акций Geely - на 7,7%.

Акции "РусАла" подешевели на 2,6% на торгах в Гонконге после публикации финансовой отчетности.

В Токио лидером падения стала фармкомпания Takeda Pharmaceutical Co. (-2,1%).

Акции горнодобывающих компаний упали в цене: BHP потеряла 0,7%, Fortescue Metals - 0,2%. Худший результат в Сиднее показала Rio Tinto, капитализация которой сократилась на 4,8%. Акции BHP и Rio Tinto с четверга торгуются без права на получение дивидендов.

Вместе с тем котировки National Australia Bank выросли на 0,8% после объявления о назначении нового председателя совета директоров. Им станет врио CEO Филип Кроникэн. Его предшественник ушел в отставку в результате расследования практик банковского сектора властями.