Большинство рынков акций Азии завершило торги на подъеме

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросло по итогам торгов. Трейдеры позитивно восприняли заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а также статданные по экономике США.

В центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая пройдет в среду в столице Вьетнама - Ханое.

Негативом для мировых рынков в среду стала информация об обострении конфликта между Пакистаном и Индией. Ранее сообщалось, что пакистанские ВВС сбили в среду два индийских самолета и взяли в плен двух пилотов, которые успели катапультироваться. Индия в среду также заявила о сбитом пакистанском самолете. "Учитывая историю напряженности в отношениях Пакистана и Индии, трудно сказать, как далеко зайдет текущий конфликт", - отмечает портфельный управляющий Union Bancaire Privee Мохаммед Казми. "Если эскалации конфликта не будет, рискованные активы будут дорожать, поскольку это скорее все же локальный фактор", - цитирует эксперта Dow Jones.

Глава ФРС, выступая накануне в банковском комитете Сената с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике, благоприятно оценил ситуацию в экономике, отметив, однако, что наличие ряда "противоречивых тенденций и сигналов" оправдывает январское решение центробанка "проявить терпение" при принятии дальнейших решений относительно изменения базовой процентной ставки.

"Заявления Пауэлла подтвердили, что ФРС не будет спешить с подъемом ставки, в то время как существенное увеличение потребительского доверия, являющегося ключевым экономическим барометром, показало, что экономический подъем в США будет устойчивым", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Mizuho Securities в Токио Нобухико Курамочи.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил к закрытию рынка 0,5%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,4%. В то же время гонконгский Hang Seng опустился на 0,05%, а значение еще одного индекса CSI 300, в расчет которого входят бумаги крупнейших компаний КНР, снизилось на 0,17%.

Японский рынок вырос в среду вслед за котировками акций фармацевтических компаний и химических групп. Стоимость бумаг Takeda Pharma поднялась на 2,1%, Daiichi Sankyo - на 3,7%, Shiseido - на 1,7%, Unicharm - на 0,1%.

Акции Fast Retailing, владельца бренда одежды Uniqlo, подорожали на 2,7%.

В Гонконге выросли котировки бумаг AIA Group (+1,7%) и Sands China (+1%), в то время как акции поставщиков Apple подешевели: AAC - на 5%, Sunny Optical - на 2,6%.

Стоимость акций Hyundai Motor подскочила на 5,3%. Южнокорейский автопроизводитель отклонил призывы инвестора-активиста Elliott Management о выделении 7 трлн вон ($6,3 млрд) на выплату дивидендов, а также назначении новых членов совета директоров.