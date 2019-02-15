Фондовая Азия завершила торги снижением

По итогам торгов в пятницу фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились в отсутствие сигналов о приближении США и Китая к торговому соглашению.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific опустился по итогам торгов на 0,9%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к закрытию рынка снизились соответственно на 1,1% и 0,8%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota и Honda опустились на 0,2% и 2,3% соответственно, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,3%, страховщика Dai-ichi Life Holdings - 4,7%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 4,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в январе замедлились до самого низкого уровня за год, при этом повышение цен производителей было самым слабым с сентября 2016 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Так, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,7% в годовом выражении после подъема на 1,9% в декабре. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали 1,8%.

Рост цен производителей (индекс PPI) в январе резко замедлился - до 0,1% с декабрьских 0,9%, сообщило ГСУ. Существенное торможение показателя, совпавшее с прогнозами экспертов, подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился по итогам торгов в Гонконге на 2,3%.

Цена акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, уменьшилась на 5,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 1,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 3,1%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 4,7%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подешевели на 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,11% за счет повышения стоимости акций энергетических компаний, включая Beach Energy (+2,2%) и Woodside Petroleum (+1,5%).

Между тем рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,55%, второй по величине Rio Tinto - на 0,65%.

Уже после закрытия азиатских рынков председатель КНР Си Цзиньпин, встречавшийся в пятницу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным, заявил, что стороны достигли прогресса по ряду важных вопросов.

Си Цзиньпин сообщил также, что переговоры продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне в том же составе, передает CCTV.

По данным The Wall Street Journal, ссылающейся на источники, торговые переговоры между США и Китаем завершились в Пекине в пятницу без согласования условий дальнейшего сотрудничества.

Пекин и Вашингтон, по данным WSJ, намерены подписать соглашение самого общего характера в форме протокола о намерениях. Потом этот документ ляжет в основу торговой сделки, которую будут обсуждать при личной встрече президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Негативное влияние на азиатские рынки в пятницу оказали слабые статданные по экономике США, способствовавшие росту опасений, что ухудшение ситуации в мире начинает оказывать давление на Штаты.

Розничные продажи в США в декабре упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября 2009 года, сообщило накануне министерство торговли. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.