Фондовая Азия завершила торги в минусе, китайский рынок вырос

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги под влиянием "медвежьего" тренда. Исключение стали фондовые индексы Китая. Негативное влияние на настроения инвесторов оказало падение американского рынка акций днем ранее. Кроме того, участники торгов не видят прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. В то же время рынок КНР поддержали прогнозы властей относительно экономического роста страны, отмечает MarketWatch.

Правительство Китая прогнозирует рост ВВП страны по итогам текущего года в диапазоне 6-6,5%, что обусловлено признаками замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.

В 2018 году китайская экономика столкнулась со значительными внешними и внутренними негативным вялениями, однако удалось обеспечить рост ВВП страны на уровне 6,6%, заявил на открывшейся во вторник сессии Всекитайского собрания народных представителей премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Он отметил, что "анализ обстановки внутри страны и за ее пределами свидетельствует, что развитие Китая в 2019 году столкнется и еще более серьезными проблемами".

Правительство готовит налоговые стимулы для поддержки производителей, расширит кредитование малого и среднего бизнеса. Кроме того, будут увеличены расходы на оборону - на 7,5%, до $177,6 млрд.

Между тем индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая снизился в феврале до 51,1 пункта по сравнению с 53,6 пункта в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз аналитиков был значительно выше - 53,5 пункта.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific уменьшился на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день вырос на 0,88%, Shenzhen Composite подскочил на 2,28%. Гонконгский Hang Seng, торговавшийся основную часть дня в минусе, к концк торгов подрос на 0,01%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, выросли на бирже Гонконга на 4,2% и 0,9% соответственно.

В то же время лидером снижения выступили акции страховщиков AIA Group и Ping An Insurance, подешевевшие на 1,3%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix во вторник опустились соответственно на 0,44% и 0,51%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor снизились на 0,3% и 0,7% соответственно, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1,8%.

Между тем рыночная стоимость крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing выросла на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам торгов снизилось на 0,52%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,6%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor потеряли в цене 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день опустился на 0,29%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,85%, второй по величине Rio Tinto - на 0,55%. Помимо этого на 2,6% упал курс ценных бумаг страховщика QBE Insurance.