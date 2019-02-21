Фондовые рынки Азии завершили день противоречиво

По итогам сегодняшних торгов азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Китай в конце сессии перешел от активного роста к снижению из-за сообщений о запрете на импорт австралийского угля через китайский порт Далянь.

По сообщениям СМИ, таможенная служба Даляня, одного из крупнейших сырьевых портов Китая, де-факто запретила импорт угля из Австралии с начала февраля. Существенные ограничения действуют и в ряде других портов.

Китайская таможня анализирует импортный уголь с целью защиты окружающей среды, ответил на вопрос о наличии запрета пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан в ходе регулярного брифинга.

Китайский Shanghai Composite, Shenzhen Composite и индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 к закрытию опустились примерно на 0,3%. Ранее в ходе торгов рост индикаторов превышал 1%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,2%, более широкий Topix почти не изменился.

Индийский Sensex вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%. Южнокорейский KOSPI снизился менее чем на 0,1%.

В Токио активно дорожали акции самой большой компании Японии в сфере интернет-торговли Rakuten - на 4,8%, а также автоконцерна Honda - более чем на 2%.

В Гонконге выросли в цене бумаги высокотехнологичных компаний: Lenovo, которая опубликовала позитивную квартальную отчетность, на 11,9%, Sunny Optical - на 4,7%.

Samsung Electronics, представивший накануне новые модели смартфонов, прибавил 0,1% на торгах в Сеуле. Курс акций другого южнокорейского производителя чипов памяти SK Hynix вырос на 1,3% после объявления о планируемых масштабных инвестициях в развитие отрасли.

В четверг продолжился поток крайне слабых данных о торговле азиатских стран. Южная Корея за 20 дней февраля сократила экспорт на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, объявило министерство торговли, промышленности и энергетики. Поставки в Китай обвалились на 14% за этот период, в том числе из-за празднования Нового года по лунному календарю.

Ранее на этой неделе стало известно о падении экспорта из Японии в январе самыми быстрыми темпами более чем за 2 года - на 8,4% в годовом выражении, в том числе в Китай - на 17,4%. Сокращение сингапурского экспорта также было максимальным более чем за 2 года - на 10,1%, в том числе в Китай - на четверть.

Положительную динамику поддерживали новости о том, что переговорщики США и Китая работают над несколькими направлениями потенциального торгового соглашения.

По данным СМИ, китайская и американская делегации в Вашингтоне на этой неделе прорабатывают формулировки протоколов о намерениях общего характера по наиболее спорным вопросам двусторонних отношений, включая подход Китая к структурным реформам.

Кроме того, обсуждается список краткосрочных мер из 10 пунктов, включая закупки сырья и других товаров.