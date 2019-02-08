Доллар стабилен к большинству валют

Курс доллара США практически стабилен, другие основные мировые валюты также показывают незначительные колебания. Незначительно дорожает иена

В четверг американская нацвалюта подорожала по итогам шестой сессии подряд, что является самым длительным периодом с октября, отмечает MarketWatch. Рынки вновь обеспокоились торговыми переговорами между США и КНР. Кроме того, увеличивается число признаков замедления темпов роста глобальной экономики.

Главный советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кадлоу заявил в интервью Fox Business, что до заключения сделки между Вашингтоном и Пекином по-прежнему остается долгий путь. Кроме того, CNBC сообщила, что встреча Д.Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином вряд ли произойдет до 1 марта, но США даже после наступления дедлайна, скорее всего, сохранят импортные пошлины на уровне 10%, а не повысят их до 25%, как было запланировано.

"Доллар США держится твердо во всем спектре, так как рынок, вероятно, начинает опасаться, что экономический прогноз для США слабеет недостаточно для полномасштабного "голубиного" сдвига политики ФРС. Федрезерв продолжает активное ужесточение через сокращение своего баланса", - отмечается в обзоре Saxo Bank.

По состоянию на 9:34 евро торгуется на уровне $1,1338 против $1,1341 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской валюте снизилась на 0,11% - до 124,41 иены по сравнению со 124,55 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара опустился на 0,09% и составляет 109,72 иены против 109,82 иены в четверг.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2946 против $1,2952 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1418 евро по сравнению с 1,1421 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу вырос на 0,02%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,01%.

Австралийский доллар упал до минимума за пять недель после того, как ЦБ страны ухудшил прогнозы экономического роста и инфляции.