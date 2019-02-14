Последнее обновление: 14.02.2019 10:13

Доллар слабо дешевеет к евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар дешевеет к евро. Валюты азиатских emerging markets дешевеют на фоне переговоров США и Китая

Евро к 9:43 стоил $1,1276 по сравнению с $1,1261 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

В паре японской нацвалютой евро стоил на то же время 125,22 иены против 125 иены накануне.

За доллар к 9:43 давали 111,05 иены по сравнению со 11,01 иены на закрытие торгов в среду.

Австралийский доллар дорожает на новостях о неожиданном возобновлении роста китайского экспорта, в паре с долларом США он поднялся на 0,4%/

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