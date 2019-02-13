Доллар слабо меняется в паре с евро, юань дорожает

Доллар США слабо меняется в паре с евро. Японская иена дешевеет. Тем временем курс юаня повышается в ожидании новостей о проходящих в Пекине торговых переговорах США и Китая.

Делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран, пишет The Wall Street Journal.

Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, почти не изменился в ходе торгов.

Евро к 9:42 стоил $1,1331 по сравнению с $1,1326 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Курс доллар к иене увеличился на 0,14% - до 110,63 иены против 110,48 иены на закрытие. Евро поднялся на 0,18% и составил 125,35 иены по сравнению с 125,12 иены.

Доллар снизился к юаню на торгах в Гонконге на 0,3% - до 6,7541 юаня за доллар против 6,7740 юаня на закрытие во вторник.