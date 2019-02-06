Доллар дорожает к евро, дешевеет в паре с иеной

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует умеренное повышение в паре с евро и снижение к иене, инвесторы оценивают выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом с ежегодным обращением.

По состоянию на 9:27 евро стоил $1,1393 против $1,1406 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой единая европейская стоила на то же время 125,05 иены по сравнению со 125,42 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:27 давали 109,76 иены против 109,96 иены во вторник.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,1%.

В своей речи, длившейся почти полтора часа, Д.Трамп положительно оценил развитие экономики США, включая рынок труда и добычу энергоносителей. Также он заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем и призвал решить вопрос о границе с Мексикой.

Австралийский доллар сегодня падает на 1,24% к доллару США, рекордными темпами за месяц, на заявлениях руководства Резервного банка Австралии.

"В последний год вероятность того, что следующим действием ЦБ будет повышение ставки, была выше, чем вероятность ее снижения, - заявил в среду глава австралийского центробанка Филип Лоу. - Однако теперь эти вероятности примерно равны".